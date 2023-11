Spedizione in Antartide e la crisi climatica. Conferenza al Lions Club

Questa sera alle 18.30, a Villa Paolina (via Macchiavelli 2) si terrà una conferenza sul tema "spedizione in Antartide - aspetti climatici e confronto con il momento attuale". L’incontro è organizzato dal Club Lions Viareggio-Versilia Host. Conferenziere il medico della spedizione italiana, Gilberto Tuccinardi, che ricopre anche attualmente, il ruolo di II° Vice-Governatore dei Lions toscani.

"Assistere gli altri – sottolinea il presidente Lions, Luca Lunardini – è la principale mission dei Lions. Ma sostenere gli altri significa anche contribuire a fare cultura, nel suo termine più ampio e più bello: cultura come conoscenza dei problemi che pesano sulla nostra Società e sulle soluzioni che possiamo perseguire. E la crisi climatica non è solo più speculazione teorica o ipotesi metereologica ma concreta problematica che colpisce, come ben sappiamo, anche i nostri territori".