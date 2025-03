Spazio Pasquale, iscrizioni aperte fino al 20 marzo . Servizio gratuito per ragazzi durante le vacanze

C’è tempo fino al 20 marzo per le iscrizioni allo Spazio pasquale per andare incontro alle esigenze delle famiglie durante il periodo di sospensione dell’attività scolastica, previsto dal 17 al 26 aprile. Lo Spazio Pasquale offrirà attività educative, didattiche, ricreative e di gioco libero per i bambini della scuola primaria e dell’infanzia, rappresentando un prezioso supporto per i genitori che lavorano. Il servizio sarà attivo per sette giornate nelle seguenti sedi con 80 posti per le scuole primarie al plesso Carducci e 50 per le scuole dell’infanzia al plesso Caranna. L’orario di funzionamento sarà dalle 8:30 alle 16:30. Il servizio è completamente gratuito, ad eccezione del costo dei pasti. Presentare domanda di persona all’ufficio protocollo del Comune dal lunedì al sabato, 9-12:30; o tramite pec all’indirizzo [email protected].