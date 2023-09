Spacciatore arrestato, in casa aveva un tesoro: 250mila euro

Viareggio, 21 settembre 2023 – È stato trovato in possesso in totale di 3,4 chili di hashish, oltre un chilo di cocaina, e una somma complessiva di 241.795 euro suddivisa in banconote di vario taglio. Così un 35enne marocchino, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia a

Viareggio.

L'uomo è stato bloccato dagli agenti, dopo un breve inseguimento a piedi, nei pressi della Terrazza della Repubblica, che gli hanno trovato addosso 61,8 grammi di cocaina suddivisa in dosi e 155 euro. Controllando la macchina del 35enne i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato altri 25.800 euro, sempre suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuto provento dell'attività illecita. La perquisizione è stata poi allargata al domicilio dell'uomo dove è stata trovata il resto della droga, 3,3 chili di hashish e 1,1 di cocaina, insieme alla somma di 215.840 euro, nonché telefoni cellulari e vario materiale usato per la preparazione e il confezionamento degli stupefacenti.