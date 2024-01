Spacciatore arrestato dalla Polizia

L’hanno intuito subito. Vedendo quell’automobilista, fermo di notte lungo il viale Marconi a Torre del Lago, parlottare fitto fitto con un passante, gli agenti del commissariato hanno capito immediatamente che quello non era stato un incontro casuale. Anche perché quando i due hanno compreso di essere finiti sotto osservazione si sono allontanati, simulando di fare altro da ciò che in realtà stavano facendo: vendere e acquistare droga. Così è scattato il controllo, e l’automobilista ha confermato di essere “cliente abituale“ dell’altro. Un 41enne, originario del Marocco, che ha cercato invece di liberarsi degli attrezzi del mestiere. Ma senza successo, trovato anche in possesso di 8 grammi di coca. Così è scattato il fermo.