Due spaccate di fila, la titolare si arrende ai ladri: “Ora basta, mollo tutto”

Viareggio (Lucca), 16 novembre 2023 – Dopo la seconda spaccata nel giro di una settimana ha deciso di dire basta, mi arrendo. E così la proprietaria di un negozio di alimentari in via Vespucci a Viareggio ha deciso di cessare l'attività.

“Ci sentiamo insicuri dove lavoriamo - dice - ed è per questo motivo che non ho più la voglia di andare avanti, non si può essere svegliati nel cuore della notte dal sistema di allarme per andare a vedere cosa è accaduto in negozio. Tutto per rubare qualche spicciolo e arrecare danni materiali. Ormai la situazione è diventata insostenibile e se pur a malincuore ho deciso di abbassare la saracinesca per sempre, perché non si può andare avanti così".

Nelle sere precedenti anche in Passeggiata a Viareggio e nel centro sono state prese di mira altre attività. Inoltre sono state danneggiate auto alle carrozzerie e i vetri sono stati infranti per rubare all'interno nella centralissima piazza Mazzini a pochi metri dal lungomare di Viareggio. Anche in questo caso commercianti e residenti, chiedono più sicurezza in città.