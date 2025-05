Spaccata e vandalismi nella sede dell’ambulatorio sociale del Mevv

La porta dell’ambulatorio Mevv di Torre del Lago è, sempre, aperta a tutti. A tutti coloro a cui non è garantita l’assistenza medica; che vivono senza fissa dimora o che non hanno la possibilità di acquistare medicinali né prenotare prestazioni specialistiche. Ecco perché suscita un profondo senso di amarezza vedere quella porta, sempre aperta, spaccata. E violato quello spazio che garantisce, a tutti, il diritto alla salute.

È accaduto la scorsa notte. Quando ignoti hanno sfondato l’ingresso dello studio medico sociale riuscendo ad entrare nella sala d’attesa. "Per fortuna – racconta il dottor Antonio Tedeschi (nella foto), volontario del Mevv – non hanno portato via il defibrillatore e non sono riusciti nemmeno ad entrare nell’ambulatorio". Chi ha agito ha lasciato solo danni e una scia di vandalismi, come l’incendio appiccato al cestino dei rifiuti. Ma nonostante questo, nel pomeriggio di ieri l’ambulatorio ha riaperto regolarmente con le sue attività. Che nel tempo sono cresciute, insieme al numero delle persone assistite: "Segno che intorno anoi ci sono tante difficoltà e un grande bisogno di aiuto" dice Tedeschi. Il medico di famiglia della frazione che sei anni fa, quando è arrivato il tempo delle pensione, ha scelto di mettere le sue competenze a disposizione della comunità più fragile. "E non mi sono mai sentito tanto medico come adesso – dice –. A disposizione delle persone che hanno davvero bisogno". Di cure, ma anche di un’umanità su cui appoggiarsi.

I servizi del Mevv, nei locali messi a disposizione della parrocchia di San Giuseppe, sono possibili grazie al supporto della Misericordia e alla solidarietà dei privati. "E devo dire – racconta il dottor Tedeschi – che la comunità di Torre del Lago è molto generosa, e questa attenzione ripaga anche dei piccoli inconvenienti che possono accadere. Come quest’ultima spaccata". Chi volesse contribuire può farlo lasciando una donazione, anche con bonifico sul conto del Banco Bpm di Viareggio. L’iban è IT69D0503424873000000005588.

mdc