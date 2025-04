Sottovia, a giorni partono i lavori. Il cantiere terminerà nel 2027

Prenderanno il via subito dopo Pasqua le prime attività di cantiere per la realizzazione del nuovo sottovia. Saranno installati gli strumenti per il monitoraggio del ponte durante i lavori, e avviati gli interventi preventivi di protezione delle pile di sostegno, mediante la realizzazione di apposite palificate di sottofondazione. Il nuovo sottovia costituisce l’opera più impegnativa storicamente affrontata dal Comune, e comporterà una spesa di 6.400.000 euro. Il 2 maggio prenderà invece il via il cantiere dei lavori di ristrutturazione di piazza Pertini a Querceta. Con questo lotto di 480mila euro, si provvederà a demolire l’attuale selciato in marmo e a impermeabilizzare la piazza per la messa in salvaguardia del parcheggio sottostante. Verrà poi realizzata una nuova pavimentazione. Il successivo lotto di lavori sarà poi finalizzato a riorganizzare gli elementi di arredo della piazza.

La giunta ha intanto approvato due progetti relativi agli impianti sportivi: il primo è l’ampliamento dei servizi dell’impianto di Minazzana per 422.000 euro, il secondo prevede la ristrutturazione e l’ampliamento degli spogliatoi dello stadio Buon Riposo, la realizzazione di nuove tribunette per la gradinata e l’abbattimento delle barriere architettoniche, per 440mila. Tra i progetti anche la realizzazione di un nuovo parcheggio a Marzocchino, sulla provinciale nell’area dell’ex distributore (86mila euro). In dirittura d’arrivo, infine, l’approvazione dei nuovi vialetti del cimitero della Cappella e la realizzazione di un montascale per l’accesso dei disabili nell’area seminterrata del cimitero di Querceta per ulteriori 100mila euro. "Non ci facciamo scoraggiare dalle avversità meteo – dice il sindaco Lorenzo Alessandrini – sappiamo tutti quanto fosse importante partire col sottovia".

Fra.Na.