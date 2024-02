"Sotto lo stesso cielo". Bianchi fa festa tutta la notte

VIAREGGIO

Il giovane Silvano Bianchi parte con il piede giusto in questo triennio che porta ai carri di seconda categoria vincendo con la sua mascherata di gruppo “Insieme sotto lo stesso cielo” e aggiudicandosi anche l’ambito Premio Fantasia “Sergio Baroni”. Precedendo l’accoppiata Marzia Etna-Alessandro Lamannuzzi, classificati secondi, ed Edoardo Ceragioli.

"Avevo già vinto nel 2022 – ricorda il mascheratista – ma l’anno scorso sono arrivato quinto e non ce l’ho fatta a passare in seconda categoria. Ma questo è l’inizio di un triennio e partire con il primo posto è un nuovo inizio ed è molto importante. Sono estremamente contento ed entusiasta e ciò mi ha una dà una grande forza per il futuro. Ringrazio le tante persone che mi danno una mano, è grazie a loro che è arrivata la vittoria quindi la dedico a loro. Ad iniziare da Giulia Bonuccelli che ha curato la parte scenografica, Giada che si è occupata della pittura, e poi Mattia, Luca e il carpentiere. È stato un grande lavoro di gruppo". La costruzione parla dell’amore universale: un uomo bianco bacia una donna di colore e accanto a questo amore danzano intorno diverse etnie e lo celebrano, una costruzione contro il razzismo che celebra l’amore universale. Un messaggio di speranza, di pace, una celebrazione dell’amore, un invito a superare le differenze e a cercare l’unità tra le persone di ogni origine.

Bianchi, viareggino doc, ha iniziato la sua carriera nel Carnevale nel 2015 con le mascherate, vincendo 3 volte in quelle di gruppo e 2 nelle isolate. "Penso già al prossimo anno e siamo “carichissimi”, sto vivendo il sogno di un bambino che amava e ora vive il Carnevale. Cosa ha colpito i giudici? Il messaggio, la colorazione e altro. Stasera? Festeggeremo in Cittadella ad oltranza".

Dario Pecchia