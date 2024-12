Sotto l’albero. I prodotti locali e festa a Bicchio

VIAREGGIO

Piazze e mercati che si addobbanno a festa, con i colori, le luci, e le musiche, che portano con sé, tra gli addobbi e le punte degli abeti, lo spirito, impacchettato e infiocchettato, del Natale. Anche tra quei banchi, "contadini", della Confederazione Italiana Agricoltori, che, insieme ai prodotti tipici del territorio, in occasione delle festività, proporrà tra gli stand presenti nelle piazze, confezioni regalo per essere donate, e poste sotto l’albero, ricchi di prodotti tipici, della zona e del periodo. "Permette di fare un regalo di qualità con ottimi prodotti locali - commenta Massimo Gay - ma anche di sostenere le piccole aziende del nostro territorio in un’ottica di economia circolare e di vicinato". Dall’olio novo ai formaggi, dal miele alle conserve, gli stand di “La spesa in campagna“, in versione natalizia, proporranno prodotti a km zero nelle piazze principali del territorio, da Forte dei Marmi, Vittoria Apuana a Pietrasanta, Tonfano e nel nuovissimo mercato di Piazza dell’Amicizia a Bicchio.

Proprio lì dove, domenica, tra banchetti, appunto, artigianali, si terrà la quarta edizione di Natale in Piazza, organizzata dal Comitato Bicchio. Un evento, ormai tradizione, che nello spirito di comunità, di quella stessa piazza e comitato, porterà, tra la musica della Banda Pardini e i canti natalizi a cura di Spazio Scenico di Susanna Pellegrini con gli studenti della scuola di Bicchio, Babbo Natale, pronto ad accogliere bambini e bambine e a custodire i loro desideri, e le loro lettere, e una nuova luce. Quella dell’albero, in memoria di Matteo Traina, che riunirà, al centro di quella piazza, l’anima, natalizia come non, di tutta la comunità.