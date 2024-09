Sotto il segno di Olimpia. Lo sport del territorio raccontato in Villa

La Versilia è luogo di eventi e di pratica sportiva. Con molti atleti versiliesi, uomini e donne, che hanno partecipato a tante edizioni della rassegna sportiva per eccellenza, quella con i cinque cerchi. Ed è di questo che tratta “La Versilia sotto il segno di Olimpia” il libro scritto a otto mani dai soci dell’associazione culturale Orgoglio Bianconero, Massimo Guidi, Roy Lepore, Giovanni Lorenzini e Giampiero Petrucci, presentato nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi oggi alle 18, intervistati dal giornalista Enrico Salvadori. Come per le precedenti iniziative editoriali dell’associazione culturale Orgoglio Bianconero, anche in questa occasione l’eventuale utile sarà destinato al mondo del volontariato viareggino e versiliese. Ingresso libero. Prenotazione 0584 787251