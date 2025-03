Sosta blu, sanzioni in aumento. Il 2024 ha chiuso a quota +43%

I parcheggi a pagamento continuano ad essere croce e delizia sia per i residenti che per i visitatori. La croce è rappresentata dall’aumento delle sanzioni elevate dagli ausiliari del traffico della "Pietrasanta Sviluppo". Il resoconto del 2024 parla infatti di multe lievitate del 43% rispetto all’anno precedente, sebbene vada considerato che nel 2023 gli ausiliari sono mancati per circa un mese e mezzo a causa della scadenza dei loro contratti. La delizia ha invece la forma dello schema di convenzione che il Comune ha siglato pochi giorni fa con Easypark, società con sede a Milano, cosa che consentirà agli automobilisti di scaricare la app sul telefono e di pagare la sosta senza doversi recare per forza ai parchimetri – circa 85 – presenti sul territorio comunale. Il tutto, beninteso, a costo zero per il Comune, il quale però è in ritardo sul progetto della piattaforma multimediale che aveva visto l’ente affidare lo studio di fattibilità a un tecnico della "Mover" di Viareggio in modo da esportare quel modello a Pietrasanta.

Le sanzioni, innanzitutto. Com’è noto vengono elevate in caso di mancato pagamento del parcheggio o di sforamento dell’orario, con importi da 40 euro che scendono a 28 euro se si paga il verbale entro i successivi cinque giorni. "Il 2024 – spiega Pietro Bertagna, amministratore unico della ’Pietrasanta Sviluppo’ – si è concluso con un totale di 14.015 multe, pari ad oltre 550mila euro di incasso. L’anno precedente le multe erano state 9.802, cioè il 43% in meno, con introiti pari a circa 380mila euro. Il motivo di questa discrepanza è che nel 2023 siamo stati epr un mese e mezzo ’scoperti’ in quanto non c’era personale a causa della scadenza dei contratti agli ausiliari del traffico". A proposito di ausiliari, quelli attualmente in forza alla "Sviluppo" sono quattro ma per la stagione estiva diventeranno sei: uno arriverà tramite un’agenzia interinale, l’altra invece è già una dipendente della "Sviluppo" che in inverno lavora alle mense scolastiche.

La prossima novità sarà invece la firma della convenzione tra il Comune e Easypark. In alternativa a soldi o carte di credito, si potrà pagare il parcheggio scaricando la app di Easypark sul telefono. Una volta scaricata basterà inserire il numero di telefono, la targa del veicolo e un metodo di pagamento. Infine bisognerà selezionare il parcheggio grazie alla localizzazione gps del telefono, con possibilità di prolungare la sosta anche a distanza.