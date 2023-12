Sosta blu più tecnologica. Stop abbonamenti di carta. Arrivano le nuove app

Meno complicazioni sia per il residente che deve fare l’abbonamento, con l’addio al cartaceo e una conversione totale al digitale, sia per il forestiero che non avrà più bisogno di scaricare un’altra app per pagare la sosta a Pietrasanta. Quella in arrivo entro la primavera per il sistema dei parcheggi a pagamento è una rivoluzione tecnologica che vedrà il Comune, e di riflesso la Pietrasanta Sviluppo, prendere spunto dal modello di Viareggio. L’incarico per il progetto, da 5 mila euro, è stato infatti assegnato a Dario Soriani, responsabile tecnico della Mover.

La prima riunione si terrà questa settimana con un obiettivo ben preciso: modernizzare il sistema, a partire dal regolamento comunale sulla sosta blu, affinché il cittadino possa fare tutto da sé dal pc o con le app attraverso una nuova piattaforma. Adeguarsi al futuro, rendere il cittadino e il turista più libero e facilitato nei pagamenti. Non più, quindi, una sola app bensì un sistema che consentirà il “dialogo“ tra app diverse. "È una piccola rivoluzione. Non solo in termini di rispetto per l’ambiente, dato che si passerà da un sistema basato sulla documentazione cartacea a una gestione digitale – anticipa il sindaco Alberto Giovannetti – ma perché risolveremo tutte quelle complicanze, alcune banali, di cui faceva le spese soprattutto l’utente. Inoltre sarà occasione per razionalizzare la gestione della sosta blu: vorremmo arrivare a dare al cittadino un unico punto di riferimento". Il ribattezzato “sistema Mover“ cambierà diverse situazioni. Ad esempio l’uso temporaneo di un’auto sostitutiva rispetto a quella titolare dell’abbonamento: ora il proprietario deve compilare una serie di moduli, ma un domani potrà fare l’aggiornamento in modo diretto e con un riscontro in tempo reale, con risparmio di tempo per il cittadino e per l’ufficio che riceve la pratica. Oggi, inoltre, chi arriva da una città in cui c’è un sistema digitale differente per pagare la sosta, deve scaricare una nuova app per sostare a Pietrasanta, mentre il nuovo sistema sarà capace di “dialogare” con diverse applicazioni di pagamento, anche non specifiche per la sosta. Senza contare, infine, che non ci sarà più il problema degli abbonamenti cartacei che si deteriorano a causa dell’esposizione al solare o dell’usura del tempo, creando difficoltà agli ausiliari del traffico in fase di lettura.

Daniele Masseglia