Sosta a pagamento rivoluzionata. Parcometri anche a Città Giardino

Sosta a pagamento a Città Giardino. L’ha deliberata la giunta Del Ghingaro, rivoluzionando tutto il tariffario Mover. Con rincari per qualcuno, e riduzioni per altri.

Le nuove norme riguardano i parcheggi della Zpru, la "zona di particolare rilevanza urbanistica" della città. Arriva la sottozona E, finora gratuita. È Città Giardino davanti alla Terrazza della Repubblica, nel rettangolo racchiuso tra piazza Puccini, via Buonarroti tratto piazza Puccini via Einaudi, e viale Belluomini. La tariffa sarà uguale a quella della Terrazza. I nuovi parcheggi a pagamenti sono stati chiesti dai residenti, che a causa della gratuità vivevano nel caos ogni estate.

Per la prima volta c’è anche una diminuzione: la tariffa massima giornaliera scende da 10 a 8 euro, ad eccezione della Zona B (la Passeggiata) in cui sale da 10 a 12 euro. In tutte le aree B la sosta sarà a pagamento dalle 8 alle 24 tutti i giorni dal 20 aprile al 30 settembre. Nel periodo invernale dal lunedì al giovedì si pagherà dalle 8 alle 20, dal venerdì alla domenica dalle 8 alle 24. Titolare di attività e dipendenti potranno chiedere l’abbonamento a tariffa agevolata nell’area in cui è ubicata la sede di lavoro.

Nelle aree di sosta interne alla Terrazza della Repubblica, Marina di Levante e Marina di Torre del Lago, viene introdotto un ulteriore abbonamento a tariffa agevolata mensile, pari a 30 euro, riservata ai lavoratori non residenti nel Comune di Viareggio. Completamente gratuite invece le due aree di sosta centrali della Terrazza della Repubblica, tutti i giorni, dal lunedì al giovedì dal 1° ottobre al 19 aprile.

Anche le donne in gravidanza e fino al dodicesimo mese posteriore al parto possono ottenere un abbonamento a tariffa agevolata: per chi risiede a Viareggio, l’abbonamento può essere richiesto fino al ventiquattresimo mese dopo il parto. Inoltre viene istituito un nuovo abbonamento a tariffa agevolata per la sosta delle auto di studenti residenti a Torre del Lago, con validità entro il perimetro della sottozona nella quale risulta ubicata la sede dell’istituto scolastico frequentato.

"La nuova disciplina è il frutto del lavoro della commissione sosta – spiega l’assessore Federico Pierucci – Abbiamo recepito le numerose istanze dei cittadini e dei lavoratori, residenti e non. Viareggio deve far fronte ad un afflusso di veicoli importante, soprattutto nei periodi di alta stagione: con questa nuova disciplina contiamo di aver messo ordine, facilitato il pagamento e l’uso delle App, e soprattutto reso più semplice la vita a chi ogni giorno parcheggia in città".

Restano immutate le tariffe di 60 euro riservate alle persone fsiche o giuridiche titolari di attività economiche con sede operativa all’interno della zona a pagamento, e l’abbonamento annuale per la sosta delle auto dei residenti: 10 euro per la prima auto e 65 euro per la seconda. La Mover ricorda che dall’8 gennaio al 29 febbraio è possibile rinnovare i permessi per la sosta: per evitare inutili attese allo sportello, è preferibile pagare on line tramite PagoPa o accendendo all’area riservata del sito www.moverviareggio.it. Nel caso in cui vi siano state variazioni sulla situazione personale del nucleo familiare o sulle targhe da associare agli abbonamenti, occorre contattare la Mover inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected], o telefonicamente al numero 0584427021. L’ufficio Mover in via Regia n° 4 è aperto disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30