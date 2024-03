Sos polpette avvelenate. Intossicati due cani

Torna a salire l’allarme tra i proprietari degli animali d’affezione che vivono al quartiere Secco. Nei giorni scorsi, la proprietarie di due cagnoline ha trovato delle polpette avvelenate nei luoghi abitualmente frequentati dai cani con i loro padroni. E purtroppo, prima che potesse rendersi conto del pericolo, le sue bestiole hanno ingerito qualche boccone della pericolosa mistura. Per fortuna stanno bene, ma hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per lenire le conseguenze dell’intossicazione.

La donna ha usato i social per invitare "chi ha cani a prestare la massima attenzione in via del Secco e via delle Palme – scrive –; qualcuno ha sparso bocconi di macinato avvelenati con qualcosa di simile alla lumachite intorno all’isolato".

I lumachicidi più comuni in commercio sono a base di un composto chimico velenoso presentato in granuli di colore azzurro oppure verde acqua. L’avvelenamento causato da questo tipo di prodotto causa di frequente la morte per gli animali domestici, soprattutto cani di media e piccola taglia, che possono essere incuriositi dai granuli blu e a cui basta ingerire piccole quantità per essere in pericolo di vita. I sintomi dell’avvelenamento si manifestano entro un paio d’ore dall’ingestione e consistono in convulsioni, tachicardia, tremori, diarrea. Non ci sono antidoti che possano salvare gli animali, che devono essere portati con urgenza dal veterinario.

"Purtroppo le mie canine lo hanno mangiato – informa la proprietaria delle sfortunate cagnoline –; chiunque abbia cani e gatti nella zona faccia attenzione, è schifosamente assurdo vedere fin dove si spinge la gente".

RedViar