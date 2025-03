Sos Piano di Mommio: "Frazione abbandonata"

"Un grido di dolore si leva dalla frazione di Piano di Mommio". L’sos arriva dal gruppo consiliare della Lega: "I cittadini ci hanno segnalato diverse criticità che attanagliano la frazione – spiegano Nicola Morelli e Pietro Cima – che si trova priva di qualsiasi struttura ricreativa. Il centro civico è in totale abbandono, come segnalato anche dai rappresentanti del consiglio di frazione: non ha una struttura dove poter svolgere le proprie sedute e le ultime riunioni si sono svolte in un’aula delle scuole elementari. A proposito di scuole, preoccupano lo stato dei lavori legati all’intervento Pnrr dell’asilo di Piano di Mommio: dovevano chiudersi entro l’agosto dello scorso anno e sono in alto mare. La fraziona lamenta anche l’assenza totale di marciapiedi, nonostante le rassicurazioni. Piano di Mommio è l’unica frazione sprovvista di marciapiedi, nonostante sia la terza frazione per numero di residenti del Comune. E come se non bastasse la “Buca delle fate” risulta in balia di se stessa, per non parlare della segnaletica verticale che in alcune strade della frazione è del tutto illeggibile".

"Come consiglieri di opposizione chiediamo all’amministrazione di fare qualcosa in tal senso – esortano i consiglieri –; è ora di passare dalle parole ai fatti concreti.. Noi siamo a disposizione per una collaborazione fattiva".