Sos alle materne “Lorenzini“. Cancellata una sezione: "No alle classi-pollaio"

È l’unica scuola materna, non solo di Pietrasanta ma dell’intera Versilia storica, ad avere le sezioni suddivise per età. Forse ancora per poco perché una delle tre sezioni delle “Lorenzini“ di Pietrasanta (nella foto) al momento è stata cancellata in base agli organici di diritto elaborati dall’ufficio scolastico provinciale. La conseguenza è che i 54 bimbi iscritti all’anno scolastico 2024-2025 rischiano di essere suddivisi in due classi da 27, non più omogenee in quanto miste a livello anagrafico. Più altri effetti, incluso il possibile trasferimento altrove di alcune maestre, che hanno portato i genitori a mobilitarsi manifestando tutta la loro preoccupazione con una lettera di 52 firme.

Ieri hanno incontrato il sindaco Alberto Giovannetti e la dirigenza dell’istituto comprensivo 1. "Il provveditorato ha assicurato che la sezione dovrebbe essere ripristinata – spiegano i genitori – ma dovremo aspettare che a luglio siano ufficializzati gli organici di fatto. Ad oggi l’unica certezza sono le due sezioni. Significa due classi-pollaio ed eterogenee. La caratteristica dell’età omogenea, unica in Versilia, è il motivo principale per cui molti preferiscono il plesso. Verrebbe meno anche il percorso seguito fin dal primo anno, senza contare i disagi per i bimbi a causa dello smembramento dei gruppi. Facciamo il possibile per mantenere viva questa realtà".

Daniele Masseglia