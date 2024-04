Sorveglianza. Un vertice in Capitaneria La comandante della Capitaneria Silvia Brini ha incontrato i rappresentanti sindacali dei bagnini per discutere dell'ordinanza balneare e della sicurezza in spiaggia. Si è concordato un nuovo incontro per valutare la costituzione di un tavolo tecnico. Brini ha spiegato che l'ordinanza mira a garantire la conformità alle normative nazionali e regionali, con l'obbligo di un bagnino ogni 80 metri di fronte mare, ma permettendo agli stabilimenti di assumere più personale se necessario. Nuove misure di sicurezza sono state introdotte, come un unico orario di sorveglianza e postazioni sopraelevate.