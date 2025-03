Sorpreso a rubare nel locale. Arrestato dalla polizia un 35enne

Ancora una spaccata in un’attività commerciale del centro città. Dopo il colpo grosso fatto nella notte fra sabato e domenica in piazza Garibaldi nel negozio Vendome (un bottino di oltre 50 mila euro in borse delle più grandi griffe italiane e straniere) è stato tentato un altro furto in un bar in piazza San Francesco, la Modicana. Ma questa volta è andata male al malvivente che è stato colto in fragranza di reato dagli agenti del commissariato e per questo arrestato. Anche questo episodio è accaduto nella notte fra sabato e domenica. Ma le analogie finiscono lì. Da Vendome ha agito una banda organizzata e composta probabilmente da professionisti del crimine. Mentre in piazza San Francesco ha agito un lupo solitario, forse in cerca di qualche spicciolo rimasto nel fondo cassa. Fatto sta che dopo aver sfondato la vetrina del bar, il bandito è andato all’interno e si è diretto verso il registratore di cassa. Ma il rumore fatto nella sua improvvisa intrusione ha richiamato l’attenzione dei vicini che hanno immediatamente chiamato il 112 segnalando appunto che un uomo aveva sfondato la vetrina di un locale in via San Francesco e si era introdotto all’interno. La volante del Commissariato di Viareggio ha sorpreso l’uomo nel locale intento a rovistare dentro al registratore di cassa, pertanto lo hanno arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Si tratta di un 35enne rumeno già conosciuto dalle forze dell’ordine.