Sorpresi a rubare sulle auto. Coppia finisce in manette

È finita, almeno per il momento, la carriera (non sappiamo se appena agli esordi o già ben avviata) di una coppia di svaligiatori di auto in sosta. Un uomo di 40 anni e una donna di 26, entrambi italiani. Benché si fossero guardati intorno, convinti di non essere osservati da nessuno, sono stati invece beccati dai carabinieri della Compagnia di Viareggio, guidata dal comandante Marco Colella, con le mani nella serratura di una portiera. Lui ha provato anche a fuggire, ma è stato ripreso e fermato dai militari.

È accaduto ieri, nel pomeriggio, in piazza Mazzini, di fronte alla biblioteca comunale. Non nel cuore della notte, o in una vietta secondaria: sotto il sole, in piano centro. Questo già racconta della spregiudicatezza con cui i due hanno agito. Dagli approfondimenti è emerso che la coppia aveva con sé vari oggetti per lo scasso, e vista la flagranza di reato per entrambi è scattato l’arresto. Dovranno dunque presentarsi già questa mattina di fronte al giudice del tribunale di Lucca per la direttissima.

Ma non passa giorno in città senza che qualcuno non denunci dei furti a bordo, alle forze dell’ordine – che hanno rafforzato il presidio del territorio anche grazie ai rinforzi arrivati per la stagione – o sui social. Nel peggiore dei casi, per cercare qualcosa da rubare all’interno delle auto, i malviventi sfondano un finestrino. E in quel caso i danni sono sempre più ingenti del bottino che riescono a racimolare, che quando va bene vale qualche spicciolo, un paio di occhiali da sole di marca lasciati sbadatamente nel cruscotto, e poco più. Ma sono sempre di più gli automobilisti che raccontano di aver ritrovato l’auto rovistata in ogni angolo, con i documenti sparpagliati ovunque sui sedili, ma senza alcun segno di effrazione. Nessun danno. Nemmeno un graffietto

Su come ci riescano, ad aprire le auto senza forzare gli sportelli, senza danneggiare i finestrini, si sprecano le teorie più disparate. C’è chi sostiene che si trovino in circolazione dei dispositive per “copiare” il segnale del telecomando per la chiusura centralizzata. E con quello si riescano ad aprire agevolmente tutti i modelli, senza per altro nemmeno dare nell’occhio. Potrebbero farlo banalmente con un cacciavite e un buon allenamento. Comunque sia sono tantissime le segnalazioni, sui cui anche le forze dell’ordine stanno cercando di far luce.