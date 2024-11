Soroptimist Italia. Iniziative anti-violenza

Il Soroptimist International d’Italia – Club Viareggio-Versilia – si mobilita per il contrasto alla violenza di genere sostenendo la campagna internazionale "Orange the World", promossa da Onu, da Un Women e dalla federazione europea. Da oggi al 10 dicembre, Giornata internazionale per i diritti umani, si susseguiranno 16 giorni di attivismo che vedranno la realizzazione di iniziative ed azioni di sensibilizzazione.

Tante le niziative: sono stati distribuiti i poster “Read the signs” sulla cyberviolenza nelle scuole, farmacie, palestre e negozi; sono stati distribuiti i segnalibro con il QRcode alle librerie e biblioteche; saranno diffusi i videoclip “Read the signs” sulla cyberviolenza nelle scuole medie inferiori e superiori, nei cinema e in nell’emittente Canale 50; è stato affisso il banner sul terrazzo del museo comunale “Villa Paolina”; sarà illuminata la caserma dei Carabinieri dove ha sede “la stanza tutta per sé”; è stata posizionata la vela con il “1522” nell’atrio del Versilia. Inoltre, grazie al contributo di ICare, saranno distribuiti 30 mila sacchetti con il “1522” in tutte le farmacie e parafarmacia comunali di Viareggio.