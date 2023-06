“Sogno o realtà...“, le opere sull’ambiente

“Sogno o realtà...punti di vista del territorio” è il titolo della mostra delle opere di Luca Giannecchini (foto) esposte alla F 5.6 Gallery. “Nelle mie opere evidenzio il forte contrasto tra bellezza del territorio ed effetti dell’antropizzazione - spiego l’autore - e cioè: l’azione dell’uomo quando non usa l’intelligenza e non pensa alle ricadute o agli effetti delle proprie azioni. Invito ad una riflessione anche in occasione della giornata mondiale dell’ambiente, approvata dalle nazioni unite, il cui motto è il seguente: “only one earth” una sola casa a cui a volte non pensiamo affatto”. La mostra è visitabile dal giovedì alla domenica dalle 15 alle 19 fino alla ultima domenica di giugno.