Sognare. Ma con i piedi per terra

La settimana che oggi andiamo a chiudere si è aperta con un grande sogno, che forse non sapremo mai se si è effettivamente realizzato. I cinque milioni della lotteria di Capodanno sono stati venduti in un autogrill di Lodi e in molti affermano che il fortunato vincitore sarebbe uno dei tifosi del Forte dei Marmi che avrebbe accompagnato la squadra nella trasferta lombarda. Tutta la settimana è stata un susseguirsi di voci, con le chat dei tifosi che, per una volta, non parlavano di hockey in senso stretto, ma di questa straordinaria vincita. Tra le testimonianze da noi raccolte ci ha colpito proprio quella di un tifoso.