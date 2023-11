Sognando Miss Italia. Tutta la Versilia tifa Giada

Un intero comune (Seravezza) che fa il tifo per lei, una frazione (Pozzi) che l’ha sempre sostenuta in questa cavalcata sull’onda della bellezza. Giada Pieraccini la Miss Toscana in carica è a Salsomaggiore dove insieme ad altre 39 ragazze sogna il titolo di Miss Italia che sarà assegnato sabato. Domani pomeriggio verranno scelte le vincitrici dei titoli nazionali satellite. Con Giada, 18 anni, tra le finaliste anche un’altra toscana, la pistoiese Debora Sarti.

Ma gli occhi di tutta la Versilia saranno per la bionda bellezza seravezzina che si è preparata bene per questo appuntamento che attende da mesi. "Sapevo di essere finalista nazionale sin da fine agosto quando ho conquistato lo scettro di Miss Toscana a Castelfiorentino. Nelle prefinali in Calabria ho avuto modo di conoscere tutto il gruppo delle finaliste. Ci sono ragazze bellissime ma darò il massimo perché questa è una grande occasione". Giada avrà anche il sostegno della sua gente che è sicuramente molto importante. "I miei concittadini mi seguono da tempo con affetto. Nei giorni scorsi hanno organizzato anche una serata con apericena per darmi sostegno in vista della finalissima. Con il passare dei giorni la tensione aumenta come è logico che sia. So che sabato mi seguiranno sui canali social e con le dirette che faranno anche da Salsomaggiore dove qualcuno dei miei concittadini ci sarà. Devo dire grazie in particolare ai miei genitori e a tutta la mia famiglia. Sono stati mesi lunghi e ricchi di impegni e loro sono sempre stati al mio fianco". Giada per qualche giorno non potrà essere sui banchi del liceo coreutico di Livorno dove frequenta l’ultimo anno e sosterrà la Maturità. "Anche i miei compagni e le mie compagne di scuola faranno un gran tifo.

Il mondo dello spettacolo piace a tutti noi che facciamo quel tipo di studi". Chiediamo a Giada se il fatto di avere una corregionale in finale insieme a lei sia di aiuto. "Sicuramente sì e poi con Debora Sarti c’è una grande amicizia. Ci sosteniamo a vicenda ed è bello vivere un’esperienza come questa". L’ultimo pensiero di Giada è per Gerry Stefanelli, lo storico patron di Miss Toscana e organizzatore di Miss Italia scomparso prematuramente la scorsa estate. "Sia io che Debora – conclude Giada Pieraccini – vogliamo un grande risultato per dedicarlo a lui che ci è stato molto vicino".