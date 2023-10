Per il terzo anno di fila le società partecipate del Comune incluse nel bilancio consolidato hanno chiuso con il segno “più”. È il dato saliente del documento che sbarcherà in consiglio comunale martedì alle 20,45 per l’approvazione. "Vuol dire – spiega il vice sindaco e assessore al bilancio Francesca Bresciani – che anche per il 2022 non dovremo intervenire per ripianare le perdite di aziende, società e fondazioni".