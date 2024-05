Società immobiliare vuole geometra o architetto

GEOMETRA O ARCHITETTO

Lastastaplus (www.lastastaplus.it), società di sviluppo immobiliare con sede a Viareggio, per ampliamento organico è alla ricerca di un geometra e/o di un architetto anche alle prime esperienze, da inserire all’interno dell’ufficio tecnico - settore edile ed immobiliare. Padronanza dei moderni sistemi informatici e conoscenza dei principali software di disegno e progettazione. la figura sarà inserita in regime di libera professione con retribuzione fissa 18.000,00 oltre iva e cassa, per il primo anno. Cv: [email protected]

INSTALLATORE DI INFISSI

Casa Bella Casa Sicura a Viareggio cerca con esperienza.I La persona ricercata si occuperà di installazione di serramenti, porte interne e tende da sole. 0584389687 - [email protected]

2 AIUTO PIZZAIOLI

Pizzeria Wood di Forte dei Marmi cerca anche senza esperienza, predisposizione al lavoro di gruppo. Dal 01/05 al 31/10. Orario dalle 17 alle 24. Per candidarsi 3394683730 o cv a [email protected]