Società immobiliare di Viareggio evade Iva per un milione di euro: scatta maxi sequestro

Viareggio (Lucca) 19 giugno 2023 – Una società aveva evaso l’Iva per un milione di euro, ma, una volta scoperta dai finanzieri, è scattato un maxi sequestro. È scattata la confisca dei beni, per un valore di oltre un milione di euro, già sequestrati al legale rappresentante di una società immobiliare di Viareggio, al qual è stata contestata un'evasione fiscale dell'Iva di pari importo. Lo rende noto la Guardia di finanza che ha eseguito il provvedimento. In particolare è stato confiscato un immobile a Camaiore e somme di denaro.

Tutto ha avuto inizio, viene reso noto dalle fiamme gialle, da una verifica fiscale condotta dai finanzieri del gruppo Viareggio nei confronti della società. Il controllo avrebbe portato alla scoperta del mancato versamento di Iva dovuta per oltre un milione euro. Il gip, su richiesta della procura, ha poi disposto il sequestro preventivo dei beni anche per equivalente. La Cassazione poi, “nel confermare la legittimità del sequestro operato e rigettando il ricorso della parte - conclude la Gdf -, ha disposto la definitiva confisca del denaro e dell'immobile, che andranno ora a ristorare le casse dello Stato».

