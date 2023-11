Sistemazione della Francigena: "Così si attirano nuovi turisti"

Il turismo di pellegrinaggio è un fenomeno in crescita ormai tempo. Ogni anno, solo in Italia, sono alcune decine di migliaia le persone che si mettono in marcia, zaino in spalla, sulle antiche vie che nel nostro Paese ricadono nell’ambito della religiosità. Il comune di Massarosa vuole essere al passo con i tempi e così, come abbiamo riportato sull’edizione di ieri, ha deciso di partecipare a un bando per ottenere 150mila euro da destinare alla manutenzione e alla riqualificaizone del tratto di via Francigena di propria competenza. "Abbiamo predisposto un progetto che tiene conto delle esigenze dei camminatori – spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali – con un’attenzione particolare alla messa in sicurezza del tratto di via Francigena sul nostro territorio. Un lavoro attento degli uffici che ringrazio".

Nello specifico, il progetto prevede il consolidamento del muro di contenimento che sostiene il percorso pedonale lungo il Torrente Freddana. Inoltre sarà integrata la cartellonistica già presente con i loghi istituzionali della Via Francigena, che indichino il percorso nel tratto che interessa il comune di Massarosa fino al Valpromaro. Sul fronte della promozione e valorizzazione sarà aggiornato il sito istituzionale, saranno digitalizzati i percorsi e gli accessi alla strada, anche mediante il ricorso a tecnologie innovative.

"Il progetto è conforme a quanto stabilito dall’avviso pubblico del Ministero – commenta l’assessore alla programmazione strategica e alla ricerca di fondi Damasco Rosi –: riguarda infatti, come da bando, interventi di miglioramento dei percorsi utili ad assicurare la piena accessibilità e fruibilità, installazione di segnaletica e digitalizzazione dei percorsi e degli accessi. La progettazione mirata è uno strumento fondamentale per il reperimento delle risorse".

L’intervento ricade nelle iniziative volte a favore il turismo sul territorio massarosese. "Vogliamo far crescere il numero delle presenze sul territorio – sottolinea la sindaca Simona Barsotti –, consapevoli che le nostre colline, i sentieri, i borghi possano essere uno strumento eccezionale di promozione e valorizzazione di Massarosa e delle sue eccellenze".

RedViar