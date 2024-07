"Sinfonia alla porta". Nasce il semifreddo dedicato a Puccini

"Sinfonia alla porta" è il nuovo gusto gelato ideato dai fratelli Galliano e Roberto, dello storico Bar Galliano in Passeggiata. Il dolcissimo semifreddo, dal nome ‘Sinfonia alla porta’ è un omaggio a Giacomo Puccini. "Un mix di gusti - spiegano i Vannozzi - tra latte alla portoghese e variegato al mandarino, con gelatina al prosecco, in vero stile Puccini. "Il Maestro - proseguono i Vannozzi - era cliente di nonno Galliano, che era solito portargli a domicilio, nella villa di via Buonarroti, confezioni di sigari. Proprio durante queste consegne nonno restava ad ascoltare le sublimi note di Turandot".