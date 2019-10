Viareggio, 2 ottobre 2019 - Il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro sul suo profilo Facebook, comunica di prendere parte alla prossima 'Leopolda' promossa da Matteo Renzi a Firenze. «Matteo Renzi mi ha invitato ad andare alla Leopolda e contribuire alla discussione con un intervento», scrive il sindaco Del Ghingaro.

«Lo farò molto volentieri - aggiunge - perché ogni luogo di incontro politico serve a confrontarsi e a trovare le sintesi necessarie a far bene, sia che un amministratore governi un Comune, una Regione o una Nazione. Ci si vede a Firenze». Il sindaco di Viareggio, che è in scadenza di mandato al prossimo maggio 2020, non ha ancora sciolto la riserva se si candiderà ancora. Del Ghingaro è stato eletto sindaco di Viareggio nel 2015, con una lista civica di centrosinistra, battendo al ballottaggio il candidato del Pd.