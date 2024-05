Simoni lascia Fratelli d’Italia. Sarà il responsabile nazionale della campagna di Vannacci

Da ieri mattina Massimiliano Simoni non è più un esponente di Fratelli d’Italia. L’ex candidato sindaco alle amministrative 2023 per liste FdI e Amo Pietrasanta ha accettato l’invito del generale Roberto Vannacci, in corsa da indipendente nelle liste della Lega alle europee di giugno, e pertanto sarà il responsabile nazionale della campagna elettorale. Simoni ricoprirà questo ruolo da indipendente, senza tessere politiche, e resterà consigliere comunale sebbene dovrà cambiare la denominazione del gruppo, non rappresentando più FdI.

La richiesta era arrivata lunedì dopo la presentazione all’hotel Esplanade di Viareggio del nuovo libro di Vannacci “Il coraggio vince“. "Roberto mi ha chiesto di far parte del suo comitato elettorale come responsabile nazionale – spiega Simoni – essendosi candidato in 5 collegi. Ho deciso pertanto di non rinnovare la tessera di FdI e di uscire dal partito, come ho comunicato alla segreteria regionale FdI. Proprio per questo ho interrotto anche il rapporto tra il mio brand ’Artitaly’ e Vannacci per distinguerlo da quello professionale. Mi lega a lui, oltre la profonda amicizia e stima nata nella Brigata paracadutisti Folgore, una piena condivisione di valori della nostra tradizione. A FdI auguro buona fortuna e auspico il miglior risultato possibile per il partito e il suo presidente Giorgia Meloni. Nei prossimi giorni – conclude Simoni – parlerò con la presidente del consiglio comunale Paola Brizzolari, in quanto resterò capogruppo ma sono obbligato a cambiare nome visto che ora rappresento solo la lista civica Amo Pietrasanta e non più FdI".

d.m.