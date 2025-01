Addio alla maestra di tutti. Dava a casa lezioni gratis agli alunni con difficoltà

Massarosa (Lucca), 7 gennaio 2025 – E’ stata la maestra del paese, ma soprattutto è stata la maestra di tutti i bambini e quando la situazione lo rendeva necessario è andata anche a casa dei suoi scolari. Silvana Salvetti ha insegnato a generazioni di bambini che oggi sono uomini e donne ed è stata anche la maestra di quei bambini che vivono le difficoltà, quei bambini che nascono con una vita in salita e per i quali la scuola diventa ancora più importante. Silvana Salvetti, 78 anni, se ne è andata nella sua casa dove è stata assistita con amore, quello amore che ha donato negli anni dell’insegnamento, in diverse scuole del territorio, dal figlio Dandy, il marito Domenico Frati se ne era andato anni fa. Oggi alle 11 nella parrocchia di Quiesa saranno in tanti a voler salutare la maestra a stringersi in un abbraccio affettuoso al figlio Dandy, alle figlie Giada che vive a San Miniato e Ayesha che vive a Milano.

Silvana Salvetti aveva iniziato a insegnare negli anni Settanta e dopo la pensione ha continuato a insegnare: la sua casa è stato il luogo dove tanti bambini hanno imparato a scrivere. Bambini in difficoltà economiche, bambini con difficoltà fisiche, bambini stranieri. Per loro la maestra Silvana, quando era necessario, andava anche a casa loro. L’impegno per “una scuola per tutti” Silvana Salvetti lo ha manifestato insegnando anche alle scuole serali. “Silvana Salvetti – racconta il parroco don Franco Cadorin– è stata una persona molto dinamica e ha insegnato ai bambini più disagiati”.

“Quando ho appreso della sua scomparsa sono andato alla Misericordia a salutarla – racconta Roberto Baccelli, vicepreside in passato dell’istituto compresivo Massarosa dove Silvana Salvetti aveva insegnato –. Da Silvana ho imparato tanto come collega e come persona. Erano gli anni in cui si affacciavano le nuove tecnologie e lei è stata all’avanguardia le ha utilizzate per coinvolgere tutti i bambini, nessuno di loro doveva restare indietro. Alla Misericordia ho incontrato anche suoi ex alunni”.

La maestra Silvana ha organizzato premi, mostre e eventi per coinvolgere i suoi bambini, i suoi alunni oggi adulti. Ha fondato ed organizzato associazioni sportive come l’Esperia Sport a Quiesa che ha portato alla nascita della piscina di Massarosa e la prima Associazione Nuoto Massarosa. “Mia madre ha vissuto per l’insegnamento e come ha ricordato don Franco è stata una donna molto dinamica. La malattia che ha vissuto per quattro anni l’ha lentamente debilitata, ma gli ultimi ricordi sono stati per i suoi scolari”, racconta il figlio Dandy. E i suoi scolari la custodiscono nel cuore. Per sempre.