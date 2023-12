S’illumina il Natale. E per San Silvestro grande spettacolo in piazza Mazzini

Un po’ alla volta anche a Viareggio si accende il Natale; insieme alle polemiche – tra addobbi ancora spenti, abeti futuristici e villaggi a pagamento – che tradizionalmente accompagnano questo periodo. Puntuali, come le canzoni di Michael Bublé. Ieri si è illuminato l’albero, ormai i-conico, offerto da Farmaè che puntella il Belvedere della Maschere, quest’anno abbinato alla fetta d’anguria che qualche burlone ha trasformato con photoshop in una fetta di panettone per le cartoline social. E durante il fine settimana, a sorpresa, si accenderanno anche le luminarie tra il Lungomare, il mercato e la frazione di Torre del Lago.

Insieme alla Natività ispirata a Mario Tobino, che si staglia ai piedi della Madoninna in porto e si affaccia “Sulla spiaggia e di là dal molo“, ieri è stato inaugurato anche il villaggio incantato allestito in piazza d’Azeglio, che ospiterà laboratori e spettacoli teatrali fino alla Befana. E qui, sul Christamas Land, il capogruppo della Lega Alessandro Santini scarica una vagonata di carbone. Arrivando a chiedere le dimissioni dell’assessore al turismo Alessandro Meciani.

"Un villaggio di Natale pagato con i soldi dei cittadini, che per entrare – attacca il leghista – devono anche pagare il biglietto". Il riferimento di Santini è ai 42.700 euro (Iva inclusa) "impegnati dal Comune per la realizzazione del villaggio" e al costo di ingresso, a partire da 13.50 euro (ridotto per i viareggini e i bambini) a persona. "Con 17 euro – dice Santini – si trovano biglietti aerei per volare a Budapest e visitare i villaggi di Natale “gratuiti”". "Per di più – prosegue il capogruppo leghista – proprio sotto Natale vengono tolti 20 posti auto da piazza d’Azeglio per lasciare spazio allo staff e gli espositori". Per queste ragioni Santini chiede le dimissioni di Meciani, "Perché non solo il Comune non ci guadagna, ma paga pure per far venire il villaggio di Babbo Natale".

E mentre infuria questa tempesta di Natale, l’amministrazione Del Ghingaro pensa già al San Silvestro. Ieri in giunta è stata approvata la delibera per la festa in piazza Mazzini, con l’animazione di Radio M2O – già protagonista del Carnevale – e un super ospite in programma.

L’ingresso? È gratuito.

mdc