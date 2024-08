Signora urta un’auto e si ribalta in strada. L’intervento dei vigili

Stava guidando, ieri mattina, in via Nicola Pisano, al Campo d’Aviazione, una donna di circa 70 anni, quando, urtando un auto in sosta, si è ribaltata con il proprio mezzo sulla carreggiata. I vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Viareggio, sono intervenuti prontamente, e hanno aiutato la donna ad uscire dal veicolo attraverso il portellone portabagagli, concludendo l’operazione alle 11. La donna, in buone condizioni di salute, è stata trasportata al Pronto Soccorso in codice verde.