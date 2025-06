Siglato accordo sui bagnini. Nuovi contratti dopo 13 anni

È stato siglato ieri, nella sede di Confcommercio, il nuovo accordo integrativo al contratto nazionale per i dipendenti stagionali e quelli a tempo determinato che lavorano negli stabilimenti balneari. Il contratto ha valenza provinciale e dunque, sul nostro territorio, interessa tutte le attività della costa, da Forte dei Marmi a Torre del Lago.

Il via libera al rinnovo è arrivato al termine di una lunga e accurata trattativa che per mesi ha messo al tavolo le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti e le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Il nuovo accordo, che sostituisce il precedente che risale addirittura al 2012, sarà valido fino al 31 marzo 2028. Erano presenti alla firma Ademaro Cordoni (Confcommercio), Luca Petrucci (sindacato dei balneari), Sara Giovannini (direttore di Confcommercio), Caterina Cerri e Luca Dini (funzionari dell’associazione), Francesco Giannerini (Confesercenti), Massimo Dinelli e Daniela Ricchetti (Cgil), Simone Pialli e Giovanni Bernicchi (Fisascat Cisl), e Roberto Pacini (Uiltucs Uil). Presenti, inoltre, i presidenti delle associazioni balneari Tommaso Magnani (Viareggio), Marco Daddio (Lido di Camaiore) e Stefano Giannotti (Forte dei Marmi).

All’interno dell’accordo integrativo sono state introdotte alcune importanti novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori. Ma è previsto anche l’adeguamento dei premi di risultato per il personale degli stabilimenti e dei pubblici esercizi accessori. Un riconoscimento particolare è previsto per la figura dei bagnini, con un adeguamento del premio di risultato per chi svolge questa mansione. Per chi ha svolto almeno quattro stagioni in questo ruolo, il premio passa dai 600 euro del 2012 agli attuali 1.400 euro. Viene previsto poi il riconoscimento di un’indennità di rischio per i mesi da giugno a settembre del valore di 100 euro mensili. Inserito nell’accordo, infine, un periodo di preavviso pari a 7 giorni in caso di dimissioni volontarie del personale dipendente, in assenza di giusta causa.

"Rinnovo fondamentale per il comparto degli stabilimenti balneari – spiega il presidente di Confcommercio Lucca e Massa-Carrara Ademaro Cordoni –, al termine di un lavoro importante e concreto". Mentre per Luca Petrucci del Sib "si introducono novità significative sia per gli assistenti bagnanti che per gli imprenditori, con strumenti nuovi e più adeguati alla realtà attuale".

RedViar