Sicurezza Plauso di Baldini alla Prefettura e alla Questura

Il consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini apprezza l’attività avviata dal prefetto e dal questore di Lucca: "Nell’incontro con il Prefetto Lucca avevo fatto presente quanto le nostre comunità, abbiano bisogno costante di una presa di posizione altrettanto visibile dello Stato. Risposte che sono già arrivate con l’arresto dell’autore dell’aggressione alla donna trascinata per terra davanti al marito questa estate a Viareggio con video divenuto virale ed attraverso l’ulteriore rafforzamento delle Forze dell’Ordine e strategie chiare ed articolate per combattere meglio i furti e gli scippi e presidiare i luoghi maggiormente a rischio.

Apprezzo particolarmente anche l’attenzione dimostrata per combattere gli episodi di violenza presso gli ospedali sempre più in difficoltà anche sotto questo profilo e la richiesta di sensibilizzazione di cittadini ed attività per rendere più difficile l’opera dei ladri attraverso strumenti di difesa della proprietà sempre più efficaci".