Sicurezza nelle cave: "La Regione verifica?"

Nuova interrogazione sui controlli per il rispetto della sicurezza dei lavoratori delle cave Apuo-Versiliesi da parte della consigliera regionale M5S Silvia Noferi. "Nel 2016, la giunta regionale approvava il “Piano biennale straordinario per la sicurezza nella lavorazione del marmo”, prevedendo numerosi interventi, tra cui anche dei controlli da parte dell’Asl Toscana Nord Ovest per il rispetto delle condizioni di sicurezza in 170 siti estrattivi e 600 aziende lapidee, con lo stanziamento di ingenti risorse – ricorda – nel dicembre 2020 veniva approvata una proroga al Piano, e venivano stanziati 486mila euro per il triennio 2021/2023 con l’obiettivo aggiuntivo specifico di traghettare queste iniziative da una condizione di emergenza a una condizione di gestione a regime. Considerando l’importanza di questi interventi e la necessità di assicurarsi che gli obiettivi del Piano siano stati raggiunti, ho ritenuto di dover interrogare la giunta regionale per sapere quanti controlli sono stati fatti negli anni 2021- 2022- 2023 e con quali esiti, se nel 2024 sono stati effettuati controlli e se vi sia in programma di trasformare queste iniziative da una condizione di emergenza a una condizione di gestione a regime, per garantire la sicurezza dei lavoratori del comparto estrattivo e lapideo. Non possiamo dimenticare l’importanza di essere sempre al fianco di chi lavora, garantendo loro la dignità umana e lavorativa, che passa anche attraverso la sicurezza, soprattutto in un settore che ha visto negli anni numerosi tragici incidenti"