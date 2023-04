Sicurezza del territorio Verzentoli, via al cantiere Le acque saranno regimate

È partito il cantiere per la regimazione delle acque in località Verzentoli a Nocchi: un intervento atteso per risolvere un grave proble idraulico che affligge quest’area. La via di Verzentoli è da tempo oggetto di disagi dovuti al maltempo: si tratta di una strada che originariamente era un vero e proprio canale di scolo e, in presenza di forti piogge, il tracciato torna a svolgere il suo antico “ruolo”, portando su strada detriti, fango e quant’altro.

Sull’area, nel 2014 e nel 2016, furono eseguiti interventi in somma urgenza. Adesso, i lavori appena partiti saranno risolutivi del problema. L’intervento complessivo sarà suddiviso in tre lotti. Nel primo, sarà realizzato un nuovo canale a cielo aperto a bordo strada lato monte, che convoglierà le acque fino al pozzo di salto messo in opera nel 2016 tramite il canale già realizzato, e da lì un ulteriore nuovo canale a cielo aperto, che porterà le acque fino ad intersecare la strada più a valle. Per il secondo e terzo lotto, invece, la regimazione continuerà tramite un canale sotto strada. Tale scatolare arriverà fino alla griglia stradale esistente: da lì, la sede stradale verrà allargata e spostata verso l’abitato di Nocchi, con l’inserimento a bordo strada di un ulteriore canale a cielo aperto che convoglierà le acque fino al torrente Lucese. A conclusione dei tre lotti consecutivi di intervento, verrà ripristinato l’intero manto stradale del tratto interessato. L’investimento complessivo dei tre lotti si attesta sul milione milione e 300mila euro. Soltanto per il primo lotto, si parla di ben 340 mila euro di lavori.

"Una promessa fatta alle comunità di questa zona che finalmente vede la luce", commenta l’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche.