Sicurezza, ci saranno più vigili. Grazie alla donazione di Costantino

La cifra è top secret ma si parla di "contributo molto consistente". E’ la donazione che ieri mattina Giovanni Costantino, fondatore e ceo di The Italian Sea Group, ha ufficializzato al Comune per sostenere il Progetto Sicurezza, lanciando un appello diretto ad altri imprenditori della zona: "Fate anche voi lo stesso". Con quelle risorse dunque sarà possibile assumere più vigili per l’estate. "Sono felice di questa opportunità – ha dichiarato – perché vivo a Forte dei Marmi, qui vivono i miei figli, e considero questa città un gioiello della nostra Italia. Quando un privato ha la possibilità di sostenere realtà eccellenti come questa, credo debba farlo come gesto di responsabilità civile. La mia iniziativa nasce dal desiderio di contribuire in modo concreto alla sicurezza e alla serenità della città in cui vivo. Forte dei Marmi è un luogo speciale, che merita impegno, rispetto e partecipazione attiva. Se ciascuno di noi, per quanto può, decide di fare la propria parte, possiamo mantenere alto il livello di qualità della vita che rende unico questo territorio. Sostenere ciò che ci appartiene, a partire dal nostro bene comune, è oggi un atto di responsabilità collettiva".

A riceverlo in municipio il sindaco Bruno Murzi che ha espresso pieno apprezzamento per il gesto e ha colto l’occasione per spiegare il funzionamento del sistema di sicurezza locale. "Il dottor Costantino – ha affermato Murzi – ha fatto un gesto di grande sensibilità e responsabilità civica. È la dimostrazione concreta di quanto il contributo del privato possa fare la differenza nel supportare la qualità della vita del nostro territorio".

Il Progetto Sicurezza rappresenta da anni una priorità per l’amministrazione comunale. "Tutte le risorse che riusciamo a destinare alla sicurezza – ha aggiunto – vengono investite nel potenziamento dell’organico della polizia municipale e nei sistemi di videosorveglianza. Il nostro Comune è virtuoso ma la normativa nazionale impone limiti precisi: non possiamo superare, per i contratti a tempo determinato, le cifre spese nel 2013 o nel 2014. Grazie a questa generosa donazione potremo portare l’organico della polizia municipale a 34-36 unità e potenziare il controllo. La videosorveglianza, già oggi capillare e funzionale, è un alleato fondamentale. Grazie a questo sistema, anche nell’ultima stagione estiva sono stati in larga misura individuati e fermati molti autori di scippi, furti e azioni che minano la sicurezza e la tranquillità della nostra comunità".

