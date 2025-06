Sicurezza antisismica delle scuole. Via ai lavori alle medie dello ’Sforzi’

Prende il via un nuovo intervento di edilizia scolastica sul territorio di Massarosa. Sono stati consegnati alla ditta che si è aggiudicata la gara i lavori per l’adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado di Piano di Conca: l’intervento, che si concentra dunque sul plesso dell’istituto comprensivo ’Amrnado Sforzi’, ha un valore complessivo di oltre un milione e mezzo di euro.

Al termine delle lezioni, e dunque ormai tra pochi giorni, le operazioni si concentreranno sull’adeguamento antisismico del fabbricato; dopodiché si passerà a completare l’adeguamento antincendio e l’efficientamento energetico dell’edificio. Il cantiere in partenza prevede inoltre la sostituzione della vecchia pavimentazione in linoleum.

Si tratta del secondo lotto di lavori, finanziato con risorse della Regione. Il primo, per un importo totale di 685mila euro, è già stato realizzato con risorse del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

"Si tratta di un intervento importante sia per l’investimento che per gli obiettivi – commenta l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali – che ci permette di dare alla scuola e alle famiglie risposte sia sul fronte dell’adeguamento sismico che energetico".

Soddisfatta anche la sindaca Simona Barsotti. "Abbiamo molti cantieri paerti per le scuole, altri si sono conclusi in questi mesi ed altri ancora apriranno – commenta la prima cittadina di Massarosa – perché gli edifici scolastici sono per noi sono una priorità, Massarosa è ripartita e vogliamo per i nostri ragazzi scuole sempre più funzionali e sicure".

RedViar