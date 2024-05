“Siamo prontissimi“. Il sindaco Pardini apre le porte alla carovana rosa

“Ci abbiamo lavorato tanto e a questo punto noi per primi non vediamo l’ora di veder sfilare a Lucca tutta la bellezza del Giro d’Italia“. Le parole sono del sindaco Mario Pardini che apre virtualmente il varco alla corsa più attesa dei campioni sulla due ruote. Tutta la città attende con il fiato sospeso il passaggio di domani.

“Dopo la bellezza di 39 anni – aggiunge il primo cittadino – il Giro d’Italia sarà una prestigiosa tappa conclusiva della quinta giornata lungo il tragitto Genova-Lucca. E’ con grande orgoglio e la massima attenzione che si siamo preparati all’evento“. E come gustoso “aperitivo“ stasera scende in campo, o meglio sale sulle Mura, la “Pedalata Rosa“, con iscrizioni ancora aperte al Cicli Poli in Piazza S.Maria 42, a ProClassicCycle in via Cesare Battisti 58, Chrono’ Bikes- Corso Garibaldi 93, e alla Palestra Ego Wellness Resort - Via per S.Alessio 1763/H. Oggi dalle 17 alle 20 iscrizioni anche al desk dedicato presente sul piazzale del Caffè delle Mura. La lunga notte rosa è aperta a tutti, famiglie con bambini, giovani, turisti e sportivi lucchesi. Ai primi 500 iscritti spetta anche la maglia rosa. In più a tutti verrà consegnato un nastro adesivo ad hoc che illuminerà il fanale della bicicletta di rosa. La partenza sarà dal Caffè delle Mura alle 20.30, transitando poi dalle piazze e vie storiche del centro. Anche Borgo Giannotti si prepara per un’accoglienza in grande stile del Giro d’Italia 2024. I commercianti (nella foto), si sono autotassati per agghindare tutto l’antico borgo con una cascata di duemila palloncini rosa. Una festa nella festa a cui la città si sta preparando anche con “tattiche“ scansa disagi e imbottigliamenti messe a punto grazie alle informazioni diffuse e ai cartelli segnalatori in tutta la città.

L.S.