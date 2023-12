Sia mantenuta una segreteria ridotta"

"C’è stato un impegno condiviso per lavorare affinché lo Stagi mantenga una segreteria in formato ridotto, lasciando alle famiglie un riferimento fisico nel plesso di Pietrasanta". Parola del sindaco Alberto Giovannetti, che ieri ha seguito la conferenza zonale con un collegamento video dicendosi soddisfatto per le garanzie sul fronte della didattica e del personale Ata, ma non sul resto. "Non facciamo i salti di gioia – ha detto – per questo meccanismo che porterà il Don Lazzeri-Stagi a un accorpamento della direzione e della segreteria con un altro istituto del territorio, probabilmente il Piaggia di Viareggio. Ci sono però due elementi che ci lasciano ben sperare. Il primo è che si potrà tornare a un’autonomia piena: nel 2027, quando sarà fatta una nuova verifica in questo senso, i lavori allo Stagi saranno già conclusi e avremo un nuovo polo scolastico più attrattivo dell’attuale. Il secondo, invece, è la garanzia sul fronte della didattica e del personale Ata, oltre alsostegno e le attività di laboratorio. Non dovrebbero esserci sofferenze – conclude il primo cittadino di Pietrasanta – e vigileremo con assoluta attenzione affinché questa promessa venga mantenuta".