Si rifà il look l’ingresso al paese. Via ai lavori di riqualificazione

Un intervento ingente e importante, quello che andrà a qualificare ulteriormente l’ingresso di Forte, con i lavori, alla seconda sessione, che da oggi, per circa 120 giorni, compresa la sistemazione anche della rotatoria, e per cui è stata investita una cifra complessiva di 440 mila euro, interesseranno il secondo lotto di via Vico, nel tratto compreso tra il nuovo parcheggio scambiatore fino alla rotatoria con via XX Settembre. Dando continuità al percorso già terminato con il restyling del tratto lato monti, tra il parcheggio At1-A e via Giglioli e prevedendo il proseguimento di una trasformazione, già avviata, della strada principale, di accesso, al paese, per i turisti provenienti dall’uscita autostradale "Versilia". Una strada, e un progetto, difatti, che vuole essere il biglietto da visita per chi arriva e decide di trascorrere del tempo tra le strade e il mare versiliese, come anche per chi, tra quelle strade, ci vive, che è partito già un paio di anni fa per volontà del sindaco Bruno Murzi e del delegato ai lavori pubblici Enrico Ghiselli, prevedendo la sistemazione della carreggiata, la ciclopista, la nuova illuminazione e il rifacimento degli attraversamenti, con lavori e interventi su strada che saranno realizzati senza stravolgere la viabilità, salvo per il restringimento della carreggiata ed eventuali sensi unici alternati in occasione di lavorazioni particolarmente complesse. Per rendere Forte dei Marmi ancora più accogliente, sicura, "con un intervento come questo – sottolinea il vice sindaco Andrea Mazzoni – prenderà ancora più forma il nuovo volto d’ingresso del Paese, ordinato, verde e curato: una riqualificazione necessaria per rendere la porta d’accesso di Forte dei Marmi in armonia e all’altezza del nostro territorio".