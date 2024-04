Si issano le vele storiche. Torna il Trofeo Francese

VIAREGGIO

Ventisettesima edizione del Trofeo di vela Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese, sabato 4 e domenica 5 maggio. C’è attesa per questa regata così sempre partecipata, voluta dal Club Nautico Versilia per ricordare una personalità istituzionale che fu molto legata a Viareggio.

Francese lavorò anche nella nostra Capitaneria nel 1971. Sotto la sua guida sono stati potenziati gli organici del Corpo, che acquisì autonomia amministrativa e fu costituito il Comando Generale delle Capitanerie di Porto. Scomparve improvvisamente nel 1995, un mese dopo essere andato in pensione. Alla sua memoria è stata intitolata la “Classe 300” costituita da dodici motovedette veloci ognitempo, auto-raddrizzanti, concepite per il soccorso, entrate in servizio nel 2009 e realizzate da Codecasa.

Il programma: sabato 4, briefing per gli equipaggi e partenza della regata da Viareggio, con tempo limite per l’arrivo domenica 5 per le barche Orc e per i Rating Fiv, e per gli yachts d’epoca, classici e vele storiche. A seguire la premiazione al Cnv.

Due i percorsi previsti: una regata costiera sul percorso Viareggio-Isola del Tino- Faro della Meloria - Marina di Pisa per le imbarcazioni Orc e Rating FIV, mentre per gli yachts d’epoca, classici e per le vele storiche il tratto sarà Viareggio-Isola del Tino-Viareggio. La manifestazione è organizzata dal Club Nautico con la collaborazione di Lega Navale Viareggio, Club Nautico Marina di Carrara, Associazione Vele d’Epoca,Vele Storiche Viareggio, Marina Militare. Ha il patrocinio di Regione Toscana, Marina Militare, Capitanerie di Porto, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Camera di Commercio di Lucca, e con il supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio e di Codecasa Due. E’ attesa la partecipazione del comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone. Sono tanti i soci del Club Nautico che ricordano il comandante, in particolare il presidente Roberto Brunetti e il vicepresidente, ammiraglio Marco Brusco, che fu suo assistente. Sul piano sportivo, merita ricordare che nel 2023 e nel 2022 la vittoria andò, in Overall e in Orc, a Axa Paolisssima armato da Paola e Gianluca Poli, portacolori del Club Nautico Versilia.

Walter Strata