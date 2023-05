Si è spento Franco Simi Maestro delle calzature

Si è spento nella serata di giovedì uno degli artigiani più apprezzati e conosciuti di Massarosa. Franco Simi aveva 64 anni, e da due lottava contro una malattia. Originario di Bozzano, viveva nella frazione di Quiesa. Lascia la moglie Ornella e i tre figli: Loredana, Sebastiano e Viviana.

Abile artigiano, per trent’anni aveva mandato avanti il Calzaturificio Sebastiano nella frazione di Bozzano. Il mondo delle calzature per lui non aveva segreti, e col suo modo di fare aperto e gioviale e il suo lavoro preciso e puntuale era riuscito a ritagliarsi una fetta di clienti affezionati che con la massima sicurezza non esitavano a riporre nelle sue mani sapienti le proprie calzature.

Purtoppo, negli ultimi anni, si era dovuto scontrare con una malattia. Un percorso duro, nel corso del quale Simi ha potuto contare sull’appoggio della sua famiglia e su una rete di relazioni comunitarie del suo paese natale. E proprio a chi ha aiutato la famiglia in questi anni si rivolgono i cari di Simi: "La nostra famiglia vorrebbe esprimere il più sentito ringraziamento per la professionalità e l’umanità dimostrate durante il periodo di malattia del nostro caro – scrivono i familiari in una nota – e in particolari a tutti i dottori della Farmacia del dottor Enrico Frati di Bozzano, per la disponibilità dimostrata in ogni momento, al medico di famiglia Stefano Di Stefano, sempre presente, e all’Unità di cure palliative dell’ospedale Versilia per la vicinanza e professionalità dimostrata negli ultimi giorni".

La comunità di Massarosa perde dunque una figura importante, uno dei quei personaggi che ha saputo guadagnare rispetto e fiducia grazie al proprio lavoro. Ai familiari le condoglianze della redazione de "La Nazione".