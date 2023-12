Si è spenta Aladina. Decana del “Coluccini“

Gli albergatori della Marina perdono un’autentica veterana, di quelle che hanno fatto storia nel settore dell’accoglienza turistica. Incluso a tavola, visto che Aladina Ceragioli, titolare dell’hotel “Coluccini“ di Fiumetto, oltre a ricevere gli ospiti sempre con il sorriso era nota per i deliziosi piatti che confezionava in cucina. Originaria di Corsanico, nel comune di Massarosa, si è spenta a 89 anni lasciando ai familiari un’importante eredità fatta di sacrificio professionalità e passione.

Definita una donna d’altri tempi, fu lei a spronare il suo adorato marito, nonché suo compaesano, Anullo Gasperini – cofondatore della “Coalve“ di Lido di Camaiore e scomparso nel 2015 a 86 anni – a comprare il “Coluccini“. L’operazione avvenne nel 1986: per un anno portarono avanti la gestione insieme all’hotel “Rex“ di Tonfano, rilevato verso la fine degli anni ‘70, per poi dedicarsi unicamente alla struttura di Fiumetto. "Ha voluto sempre bene a tutti – raccontano i familiari – e per i clienti e i fornitori era anche un punto di riferimento: l’ultima parola era la sua, sempre in positivo. Non ha mai lasciato l’hotel, per lei era come una casa, la sua vita. In questo triste momento tutti ci stanno confortando ricordando la sua bontà: ai rappresentanti o agli amici che venivano in hotel la prima cosa che chiedeva è se avessero mangiato, e in caso di risposta negativa li rifocillava lei". I funerali di Aladina, che lascia i cinque figli Stefano, Alessandro, Cristina, Cristiano e Roberto e undici nipoti (li chiamava sempre "i miei amori"), si terranno oggi alle 15 a Corsanico, dato che ha voluto mantenere la residenza nella sua amata terra.