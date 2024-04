Si avvicina il 25 Aprile. Ascani interverrà a Sant’Anna

Sarà l’onorevole del Pd Anna Ascani, vice presidente della Camera, a concludere gli interventi istituzionali nell’ambito della cerimonia prevista il 25 aprile a Sant’Anna di Stazzema per celebrare il 79° anniversario della Liberazione. Il programma completo della giornata è stato elaborato e reso pubblico in questi giorni dal comune di Stazzema e dal Parco nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema, al quale pochi giorni fa la Commissione europea ha riconosciuto il Marchio del patrimonio europeo, con l’inizio delle celebrazioni fissato alle 15,30 all’Ossario. La prima parte sarà dedicata come sempre ai saluti istituzionali, quest’anno affidati al sindaco Maurizio Verona, al presidente dell’associazione “Martiri di Sant’Anna“ Umberto Mancini e al presidente della Regione Eugenio Giani, fino alle conclusioni dell’onorevole Ascani. La giornata proseguirà poi alle 16,45 nella piazza della Chiesa, dove verrà inaugurata la stele con il Marchio del patrimonio europeo, mentre la chiusura avverrà alle 17,45 con il concerto ad ingresso libero dei Kinnara.

d.m.