Si alza il sipario su InForme Festival. Rassegna di musica, teatro, danza

Sabato alle 18 al Rifugio Forte dei Marmi a Stazzema la quarta edizione di InForme Festival, tra danza, teatro, musica, arte visiva e molto altro. La rassegna è stata ideata e promossa da Giulia Arpe, Silvia Bennet, Mariacristina Bertacca, Caterina Simonelli della Compagnia IF Prana, grazie al contributo di Fondazione Terre Medicee, dei Comuni di Seravezza, Stazzema e questo anno anche dei Comuni di Forte dei Marmi, Montignoso, Massa e sponsor privati. Per il giorno di apertura, sabato, va in scena la compagnia toscana MoWan Teatro con Stracci. Contro l’uomo medio, liberamente ispirato al film “La Ricotta“ di Pier Paolo Pasolini. In scena l’autore e attore Vittorio Continelli che interpreterà una ricerca e un racconto in sui si intrecciano la sceneggiatura del film, le vicende del protagonista, l’Italia degli anni ’60 e quella di oggi.