Sì al Carnevale estivo. Il baccanale a settembre

Il primo round è andato bene, con le contrade del Carnevale pietrasantino (nella foto la festa finale di marzo nell’atrio del municipio) che in linea di massima hanno detto “sì“. Significa che il Carnevale estivo, di cui si parla da una vita, non è più un sogno ma una concreta realtà. La data prescelta è quella di metà settembre a Tonfano, in concomitanza con la festa del pontile. Solo mascherate, perché i carri sono considerati troppo ingombranti. E la location dovrebbe essere piazza XXIV Maggio, lato monti vista la presenza lato mare delle “mani“ di marmo dell’artista Lorenzo Quinn. In alternativa c’è anche il pontile, che però è meno probabile perché va tenuto in considerazione il traffico sul lungomare.

Ad illustrare questa ipotetica festa è stato l’ufficio tradizioni popolari del Comune durante un incontro convocato sabato scorso con i presidenti delle dieci contrade. I quali si sono detti tutti favorevoli, sebbene il Comune abbia deciso poi di prendersi una decina di giorni per riflettere e ufficializzare il tutto una volta sistemati alcuni dettagli logistici. Durante l’incontro è stata confermata, inoltre, la location dello spazio “Caffè“ della Versiliana per l’elezione di Miss Carnevale 2025. La serata è in programma nella prima settimana di settembre, come avvenuto nelle passate edizioni.

d.m.