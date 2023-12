Si “accende“ la Natività alla Rocca: festa grande

Oggi alle 17.30 si “accende” il presepe alla Rocca. (foto Katia Corfini). E’illuminato

da 5 fari, disposti sulle piane della Rocca di Sala, con 45 elementi in legno realizzato su iniziativa consigliere comunale Giacomo Vannucci, con l’associazione “Ponterosso nel cuore”, il supporto “operativo” degli artigiani Adamo Pierotti e Paolo Bazzichi e l’assistenza tecnica di Paolo Bigi.

Per l’accensione presenti “ospiti speciali” come dice Vannucci: “Grazie all’azienda agricola di Mila Simi e Marino Bresciani ci saranno un asinello, una capra e una pecora in carne e ossa accanto alle riproduzioni degli animali che abbiamo ricavato dai pannelli di truciolare; figuranti in costume condurranno nelle atmosfere del presepe con suoni e scene di vita quotidiana”.