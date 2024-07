Show comico. Risate assicurate con Max Angioni

Si preannuncia una serata tutta da ridere quella di stasera con Max Angioni protagonista alle 21.30 sul palco della 45esima edizione del Festival La Versiliana, promosso dalla Fondazione Versiliana, consulente artistico Massimo Martini. Max Angioni, non a caso detto “quello dei miracoli”, torna sul palco del Festival di Marina di Pietrasanta dopo il successo riscosso anche nella passata edizione e dopo il successo dell’ultimo tour, “che ne ha determinato l’ascesa irreversibile all’Olimpo dei più sorprendenti artisti dell’ ultimo secolo. Questa volta non si limita a portare in scena un semplice show, ma una vera e propria opera d’arte, destinata a diventare il nuovo manifesto della cultura occidentale e che lo consacra definitivamente come icona contemporanea. Troppo? Avete ragione, verrebbe da dire: “Anche meno“.È il titolo del nuovo spettacolo teatrale di questo giovane comico, brillante e spettinato, che anche questa volta non risparmia la proverbiale autoironia, e torna a divertirsi e a divertire gli spettatpro italiano con una nuova tournée di oltre 50 date.

Agli incontri al Caffè della Versiliana torna alle 18.30 la Gran Loggia d’Italia degli A.L.A.M. Ospite dell’incontro La Massoneria in un’epoca di conflitti all’ombra di nuove sfide il gran maestro Luciano Romoli che si confronta con lo storico Fulvio Conti e il filosofo Paolo Ercolani, per parlare dei valori e dei principi su cui si fonda la libera muratoria. Nello spazio “Forme d’arte“ alle 19 si presenta il libro “La Versilia sotto il segno di Olimpia“ scritto dai soci della associazione culturale Orgoglio Bianconero di Vireggio e finalizzato alla raccolta di fondi per il volontariato locale.